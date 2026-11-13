Москва13 нояВести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь привел уточненные данные о последствия атаки беспилотных летательных аппаратов, осуществленной ночью в пятницу, 13 ноября.
Как стало известно, в Ростове-на-Дону был ранен мужчина.
Врачи оказывают всю необходимую помощь. Желаю пострадавшему скорейшего выздоровленияговорится в заявлении главы региона в MAX
Всего в Ростове повреждения получили пять многоквартирных домов, возникло возгорание, однако его уже ликвидировали. Также потушен пожар на территории производственного помещения в Советском районе города.
В настоящее время для жителей дома в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, поврежденного при атаке БПЛА, организована работа пункта временного размещения.
Кроме того, пять частных домов были повреждены в Азовском районе Ростовской области.