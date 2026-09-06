В Ростове-на-Дону число пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до трех человек

В Ростове-на-Дону после утренней атаки БПЛА пострадали три человека В Ростове-на-Дону число пострадавших при атаке БПЛА увеличилось до трех человек

Москва6 сен Вести.В Ростове-на-Дону увеличилось число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников ВСУ – за помощью к врачам обратились три человека. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Возросло количество пострадавших в результате утренней вражеской атаки БПЛА в Ростове. Трое человек обратились за медицинской помощью написал Юрий Слюсарь

Отмечается, что двоих пострадавших госпитализировали, одному помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В Кировском районе получил повреждения многоквартирный дом, жильцы эвакуированы. В Чертковском районе обломки дрона повредили локомотив, из-за чего задержаны семь пассажирских поездов.

Режим беспилотной опасности в Ростовской области уже снят.