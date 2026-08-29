В Ростовской области из-за удара БПЛА пострадали еще три человека

Число пострадавших в Ростовской области от удара БПЛА достигло 11 человек В Ростовской области из-за удара БПЛА пострадали еще три человека

Москва29 авг Вести.В Ростовской области общее число получивших ранения и травмы в результате атаки БПЛА на Аксайский район достигло 11 человек, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он опубликовал новые и более актуальные сведения.

По уточненной информации, в результате сегодняшней ночной воздушной атаки в Аксайском районе пострадали еще три человека написал он в национальном мессенджере

В больницах Ростова-на-Дону и Аксайского района находятся 9 человек, четверо из которых – дети. Еще двое отпущены на амбулаторное лечение.

Врачи оценивают состояние восьмерых как средней степени тяжести. Один из детей в тяжелом состоянии, девочка перенесла операцию.