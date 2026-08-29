Москва29 авгВести.В Ростовской области в результате массированной воздушной атаки со стороны украинских вооруженных формирований пострадали семеро человек. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По уточненным данным, в результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область 7 человек пострадали. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека — двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощьуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
Кроме того, по его словам, в Аксайском районе за медицинской помощью обратились трое человек.
Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация уточняетсядобавил глава Ростовской области
Губернатор также отметил, что на месте ЧП в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, где обломками БПЛА были повреждены два многоквартирных дома, работают экстренные службы.
Ведется эвакуация жителей. Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. Дежурят бригады скорой помощипояснил Слюсарь
В то же время, как сообщил руководитель региона, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждено остекление частных домов, но при этом обошлось без пострадавших.
При этом глава Ростовской области предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей к осторожности.