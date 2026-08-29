При массированной атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семеро человек

Семеро пострадали при массированной атаке БПЛА на Ростовскую область При массированной атаке БПЛА на Ростовскую область пострадали семеро человек

Москва29 авг Вести.В Ростовской области в результате массированной воздушной атаки со стороны украинских вооруженных формирований пострадали семеро человек. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По уточненным данным, в результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область 7 человек пострадали. В Ростове-на-Дону госпитализированы 4 человека — двое взрослых и двое детей. Один ребенок в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Кроме того, по его словам, в Аксайском районе за медицинской помощью обратились трое человек.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Информация уточняется добавил глава Ростовской области

Губернатор также отметил, что на месте ЧП в Пролетарском районе Ростова-на-Дону, где обломками БПЛА были повреждены два многоквартирных дома, работают экстренные службы.

Ведется эвакуация жителей. Развернут временный пункт размещения. Людям оказывают необходимую помощь. Дежурят бригады скорой помощи пояснил Слюсарь

В то же время, как сообщил руководитель региона, обломки БПЛА обнаружены на территории складских помещений. Также в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждено остекление частных домов, но при этом обошлось без пострадавших.

При этом глава Ростовской области предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей к осторожности.