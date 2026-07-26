Москва26 июлВести.В Ростовской области продолжают устранять последствия разгула стихии. Сейчас в медицинских учреждениях остаются 11 пострадавших, включая одного несовершеннолетнего. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на платформе MAX.
На текущий момент в больницах остаются 11 человек, из них один ребенок, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условийнаписал Юрий Слюсарь
Всего 25 июля за помощью к врачам обратился 51 человек. Один человек погиб.
Пострадавшие получают необходимое лечение, все больницы региона работают в штатном режиме и оснащены резервными источниками питания.
Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.