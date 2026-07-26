Москва26 июлВести.В Ростове-на-Дону число пострадавших от разгула стихии выросло до 28 человек. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28написал Александр Скрябин
Ранее сообщалось об одном погибшем и семи госпитализированных.
По данным главы города, диспетчерская служба зафиксировала 35 тысяч обращений от граждан. В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации.
В ликвидации последствий участвуют 25 аварийных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также спасательные службы города и области.