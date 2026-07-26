В Ростове-на-Дону число пострадавших от урагана увеличилось до 28

В Ростове-на-Дону число пострадавших от удара стихии выросло до 28 В Ростове-на-Дону число пострадавших от урагана увеличилось до 28

Москва26 июл Вести.В Ростове-на-Дону число пострадавших от разгула стихии выросло до 28 человек. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Число пострадавших жителей города от непогоды увеличилось до 28 написал Александр Скрябин

Ранее сообщалось об одном погибшем и семи госпитализированных.

По данным главы города, диспетчерская служба зафиксировала 35 тысяч обращений от граждан. В Ростове-на-Дону введен режим чрезвычайной ситуации.

В ликвидации последствий участвуют 25 аварийных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также спасательные службы города и области.