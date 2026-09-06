В Ростове в результате атаки БПЛА повреждены два МКД, пострадал ребенок

В Ростове при атаке БПЛА повреждены два многоквартирных дома, ранен ребенок В Ростове в результате атаки БПЛА повреждены два МКД, пострадал ребенок

Москва6 сен Вести.В Ростове-на-Дону в результате утренней атаки беспилотников получили повреждения два многоквартирных дома, ранен ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Сегодня утром в Советском районе Ростова в результате вражеской атаки БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Пострадал ребенок написал Юрий Слюсарь

Мальчика доставили в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Жителей домов эвакуировали. В одном доме пострадали верхние этажи, в другом – кровля и окна.

В Ленинском районе повреждены квартира и стекла в жилом доме, жертв нет.

Ночью в ходе отражения массированной атаки уничтожено около 30 БПЛА в Ростове, Батайске и нескольких районах области. Силы ПВО продолжают работу. Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности.