Москва6 сен Вести.В Ростовской области в настоящее время расчеты ПВО Министерства обороны России продолжают отражать атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Прямо сейчас отражение воздушной атаки продолжается. Работают силы ПВО написал Юрий Слюсарь

Отмечается, что ночью и утром ликвидировано порядка 30 беспилотных летательных аппаратов в Ростове, Батайске, Азовском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Мясниковском и Чертковском районах.

В результате атак в Ростове повреждены два многоквартирных дома, пострадал ребенок. В Ленинском районе повреждены квартира и окна жилого дома. В Азовском районе пострадали четыре частных дома, в Батайске и Мясниковском районе повреждены дома в садоводческих товариществах.

Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности.

На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.