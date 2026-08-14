Два десятка БПЛА ликвидировали ночью над двумя районами Ростовской области

Два десятка беспилотников уничтожили в Ростовской области Два десятка БПЛА ликвидировали ночью над двумя районами Ростовской области

Москва14 авг Вести.Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки над двумя районами Ростовской области были ликвидированы около двух десятков беспилотных летательных аппаратов, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около двух десятков БПЛА в Каменске-Шахтинском и Каменском районе написал чиновник

Информации о пострадавших не поступало, отметил Слюсарь. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом угроза беспилотной опасности в регионе сохраняется.