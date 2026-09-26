Москва26 сенВести.Мирные жители пострадали во время ночной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области. Информацию в MAX разместил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Пять человек получили ранения в результате вражеской ночной атаки БПЛА. Пострадали - один человек в Таганроге и четверо в Азове, среди них один ребенок в результате падения БПЛА на жилые домасообщил Слючарь
Всех пострадавших госпитализировали, они получают необходимую помощь.
В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 30 БПЛА уничтожены в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в 3 районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновскомуточнил глава региона
В Азове упавший БПЛА повредил жилые многоквартирные дома, частные домовладения, школу, промышленные объекты, ДК, автомобили. В Ростове пострадали несколько автомобилей.
В регионе продолжается отражение атаки вражеских беспилотников. Объявлена беспилотная опасность.