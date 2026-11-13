При атаке БПЛА в Ростовской области повреждены предприятие, склад и жилые дома

В Ростовской области повреждены предприятие, склад и жилые дома из-за атаки БПЛА При атаке БПЛА в Ростовской области повреждены предприятие, склад и жилые дома

Москва13 ноя Вести.Ночью 13 ноября в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли возгорания, повреждены предприятие, склад и несколько жилых домов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, одно из ЧП произошло в Октябрьском районе, где повреждены окна в 5-этажном жилом доме.

Никто не пострадал. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трех легковых автомобилей уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время в Советском районе Ростова повреждено производственное помещение.

Возникло возгорание на площади 20 кв. м. Никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация уточняется отметил глава Ростовской области

Кроме того, в Азовском районе в хуторе Колузаево в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, двери, остекление в четырех частных домах, в одном из них повреждена газовая труба.

Пострадавших нет. Возгорания нет. Экстренные службы направлены на место пояснил Слюсарь

Вместе с тем, как отметил губернатор, в Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 кв. м. Информация по пострадавшим уточняется, добавил он.

Глава Ростовской области предупредил, что в настоящее время режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.