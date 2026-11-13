Москва13 нояВести.Ночью 13 ноября в Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли возгорания, повреждены предприятие, склад и несколько жилых домов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
По его словам, одно из ЧП произошло в Октябрьском районе, где повреждены окна в 5-этажном жилом доме.
Никто не пострадал. Жители дома эвакуированы, им оказывают необходимую помощь. Также произошло возгорание трех легковых автомобилейуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
В то же время в Советском районе Ростова повреждено производственное помещение.
Возникло возгорание на площади 20 кв. м. Никто не пострадал. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация уточняетсяотметил глава Ростовской области
Кроме того, в Азовском районе в хуторе Колузаево в результате падения обломков БПЛА повреждены крыша, двери, остекление в четырех частных домах, в одном из них повреждена газовая труба.
Пострадавших нет. Возгорания нет. Экстренные службы направлены на местопояснил Слюсарь
Вместе с тем, как отметил губернатор, в Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 кв. м. Информация по пострадавшим уточняется, добавил он.
Глава Ростовской области предупредил, что в настоящее время режим беспилотной опасности в регионе продолжает действовать.