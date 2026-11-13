Из-за атаки БПЛА в Ростовской области загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м

Склад на площади 1,5 тыс. кв. м загорелся в Ростовской области из-за атаки БПЛА Из-за атаки БПЛА в Ростовской области загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м

Москва13 ноя Вести.В Ростовской области из-за падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) загорелся склад на площади 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Аксайском районе произошло возгорание складского помещения на площади 1 500 кв. м. Информация по пострадавшим уточняется отметил глава Ростовской области в своем канале на платформе MAX

Руководитель региона рассказал, что в результате атаки БПЛА были повреждены жилые дома и производственное помещение. Он предупредил, что режим беспилотной опасности в Ростовской области в настоящее время сохраняется.