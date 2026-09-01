Силы ПВО РФ обезвредили около 40 украинских БПЛА в Ростовской области Порядка 40 БПЛА ВСУ уничтожены ночью в 9 районах Ростовской области

Москва1 сен Вести.Ночью 1 сентября в Ростовской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку около 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском, Милютинском уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

В результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы, а в Шолоховском районе возникло возгорание в лесу на площади 0,1 га. Один из пожаров потушен, другой локализован. Никто из людей не пострадал, отметил глава Ростовской области.