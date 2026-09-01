Москва1 сенВести.Ночью 1 сентября в Ростовской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку около 40 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА в 9 районах области: Каменском, Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском, Милютинскомуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
В результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе произошло возгорание сухой травы, а в Шолоховском районе возникло возгорание в лесу на площади 0,1 га. Один из пожаров потушен, другой локализован. Никто из людей не пострадал, отметил глава Ростовской области.