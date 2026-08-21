Почти 35 украинских БПЛА ликвидированы в четырех районах Ростовской области Силы ПВО сбили почти 35 украинских БПЛА в четырех районах Ростовской области

Москва21 авг Вести.Ночью 21 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали почти 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено почти три с половиной десятка БПЛА в 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Кашарском уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время глава Ростовской области уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях в результате вражеской воздушной атаки не поступала и будет уточняться.