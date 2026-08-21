Москва21 авгВести.Ночью 21 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали почти 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено почти три с половиной десятка БПЛА в 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Кашарскомуточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX
В то же время глава Ростовской области уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях в результате вражеской воздушной атаки не поступала и будет уточняться.