Москва21 сенВести.В небе над Ростовской областью в течение минувшей ночи было обнаружено и ликвидировано порядка 50 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что ударная техника противника была сбита в шести районах области: Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском и Тарасовском.
Минувшей ночью в ходе отражения атаки на Ростовскую область уничтожены около 50 БПЛАнаписал он в MAX
Слюсарь отметил, что данных о пострадавших и разрушениях на земле нет. Они еще будут уточняться.