Слюсарь: минувшей ночью в Ростовской области уничтожены около 50 БПЛА

В Ростовской области сбито около 50 украинских БПЛА Слюсарь: минувшей ночью в Ростовской области уничтожены около 50 БПЛА

Москва21 сен Вести.В небе над Ростовской областью в течение минувшей ночи было обнаружено и ликвидировано порядка 50 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что ударная техника противника была сбита в шести районах области: Верхнедонском, Чертковском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском и Тарасовском.

Минувшей ночью в ходе отражения атаки на Ростовскую область уничтожены около 50 БПЛА написал он в MAX

Слюсарь отметил, что данных о пострадавших и разрушениях на земле нет. Они еще будут уточняться.