Около 25 украинских БПЛА уничтожены в Новошахтинске и Ростовской области

Около 25 украинских БПЛА уничтожены в Ростовской области Около 25 украинских БПЛА уничтожены в Новошахтинске и Ростовской области

Москва7 сен Вести.Российские военнослужащие сбили около 25 украинских беспилотников в Новошахтинске и 7 районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Вражеские атаки были отражены ночью 7 сентября.

Уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА в городе Новошахтинске и 7 районах области: Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском, Усть-Донецком написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.

В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.