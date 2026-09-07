Москва7 сенВести.Российские военнослужащие сбили около 25 украинских беспилотников в Новошахтинске и 7 районах Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Вражеские атаки были отражены ночью 7 сентября.
Уничтожено около двух с половиной десятков БПЛА в городе Новошахтинске и 7 районах области: Азовском, Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Верхнедонском, Кашарском, Усть-Донецкомнаписал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАХ
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.