Слюсарь: минувшей ночью в Ростовской области уничтожены более 70 БПЛА

В Ростовской области перехвачены свыше 70 украинских беспилотников за ночь Слюсарь: минувшей ночью в Ростовской области уничтожены более 70 БПЛА

Москва22 сен Вести.В воздушном пространстве Ростовской области в течение прошедшей ночи было ликвидировано свыше 70 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Юрия Слюсаря.

Ударная техника Украины была сбита в семи районах: Миллеровском, Шолоховском, Азовском, Чертковском, Боковском, Тарасовском и Кашарском.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 70 БПЛА написал Слюсарь в национальном мессенджере

Информация о пострадавших и разрушениях на земле в настоящее время продолжает уточняться, заключил глава области.