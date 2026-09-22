Москва22 сенВести.В воздушном пространстве Ростовской области в течение прошедшей ночи было ликвидировано свыше 70 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом стало известно из сообщения губернатора региона Юрия Слюсаря.
Ударная техника Украины была сбита в семи районах: Миллеровском, Шолоховском, Азовском, Чертковском, Боковском, Тарасовском и Кашарском.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены более 70 БПЛАнаписал Слюсарь в национальном мессенджере
Информация о пострадавших и разрушениях на земле в настоящее время продолжает уточняться, заключил глава области.