Ночью силы ПВО обезвредили порядка 90 БПЛА в Ростовской области Порядка 90 БПЛА сбиты ночью в Ростовской области

Москва20 авг Вести.Ночью 20 августа в Ростовской области силы противовоздушной обороны ПВО отразили атаку почти 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено порядка 90 БПЛА в шести районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском, Верхнедонском уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Глава Ростовской области добавил, что информация о пострадавших и разрушениях в результате вражеской атаки пока не поступала и будет уточняться.