Силы ПВО обезвредили более 70 украинских БПЛА в Ростовской области Более 70 украинских БПЛА сбиты в семи районах Ростовской области

Москва28 авг Вести.Ночью 28 августа российские силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали в Ростовской области более 70 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без пострадавших.

Ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 70 БПЛА в 7 районах области: Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Азовском, Верхнедонском, Кашарском уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

По его словам, обломки БПЛА были обнаружены в Чертковском районе на территории сельхозсклада. В селе Новоселовка произошло возгорание сухой травы. В Тарасовском районе в хуторе Чеботовка загорелось скошенное поле. Все возгорания ликвидированы.