При атаке БПЛА в Ростовской области произошел пожар, один пострадавший

В Ростовской области из-за атаки БПЛА произошел пожар, один житель пострадал При атаке БПЛА в Ростовской области произошел пожар, один пострадавший

Москва16 окт Вести.В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадал один мирный житель, из-за падения обломков произошел пожар в производственно-складских помещениях. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Продолжается отражение вражеской воздушной атаки на Ростовскую область - есть пострадавший. В Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Ростовской области также сообщил о повреждении и возгорании производственно-складских помещений. По его словам, в настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.

В настоящее время кроме Аксайского района, атаке подверглись Чертковский район и город Батайск проинформировал Слюсарь

При этом губернатор предупредил, что в регионе сохраняется ракетная и беспилотная опасность, и привал жителей региона к осторожности – покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.