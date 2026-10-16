Москва16 октВести.В Ростовской области в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадал один мирный житель, из-за падения обломков произошел пожар в производственно-складских помещениях. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Продолжается отражение вражеской воздушной атаки на Ростовскую область - есть пострадавший. В Аксайском районе ранение получил мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощьуточнил губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Ростовской области также сообщил о повреждении и возгорании производственно-складских помещений. По его словам, в настоящее время экстренные службы работают на месте происшествия.
В настоящее время кроме Аксайского района, атаке подверглись Чертковский район и город Батайскпроинформировал Слюсарь
При этом губернатор предупредил, что в регионе сохраняется ракетная и беспилотная опасность, и привал жителей региона к осторожности – покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.