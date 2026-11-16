Москва16 нояВести.В результате воздушной атаки БПЛА утром 16 ноября пострадали мирные жители Ростовской области. Подробности в MAX сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Азове трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу. Врачи оказывают всю необходимую помощьуточнил он
На четырех производственных объектах города возникли возгорания. На местах происшествия работают экстренные службы.
В Миллеровском районе в слободе Рогалик в результате падения обломков БПЛА повреждены 3 частных дома, произошло возгорание, поврежден газопровод. Раненых нетрассказал Слюсарь
В ходе воздушной атаки за минувшую ночь и утро беспилотники уничтожены в Ростове-на-Дону и Таганроге, а также в Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.