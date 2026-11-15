Москва15 нояВести.В Ростовской области в ходе отражения атаки ВСУ уничтожено около 50 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.
Беспилотники сбили над Таганрогом и Ростовом-на-Дону, а также в семи районах области.
Всего минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожено около 50 БПЛА в городах Таганрог и Ростов-на-Дону и 7 районах областиговорится в публикации
При ударе по Таганрогу убит инженер электроподстанции, четыре человека ранены. Есть повреждения инфраструктуры.
Глава региона предупредил жителей, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.