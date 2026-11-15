В Ростовской области за ночь сбили около 50 БПЛА

Около 50 БПЛА сбито ночью в Ростовской области В Ростовской области за ночь сбили около 50 БПЛА

Москва15 ноя Вести.В Ростовской области в ходе отражения атаки ВСУ уничтожено около 50 БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Беспилотники сбили над Таганрогом и Ростовом-на-Дону, а также в семи районах области.

Всего минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки уничтожено около 50 БПЛА в городах Таганрог и Ростов-на-Дону и 7 районах области говорится в публикации

При ударе по Таганрогу убит инженер электроподстанции, четыре человека ранены. Есть повреждения инфраструктуры.

Глава региона предупредил жителей, что в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.