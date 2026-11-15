Москва15 нояВести.Один человек погиб и четыре – получили ранения в результате атаки на Ростовскую область, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.
Также зафиксирован материальный ущерб.
В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина - главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшегоговорится в заявлении главы региона
Кроме того, женщина и трое мужчин ранены при падении обломков беспилотных летательных аппаратов на машины на автозаправочной станции и трассе. Пострадавшим потребовалась госпитализация.