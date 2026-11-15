При ударе по Таганрогу убит инженер электроподстанции, ранены еще 4 человека

В результате атаки на Таганрог погиб один и пострадали четыре человека При ударе по Таганрогу убит инженер электроподстанции, ранены еще 4 человека

Москва15 ноя Вести.Один человек погиб и четыре – получили ранения в результате атаки на Ростовскую область, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

Также зафиксирован материальный ущерб.

В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина - главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего говорится в заявлении главы региона

Кроме того, женщина и трое мужчин ранены при падении обломков беспилотных летательных аппаратов на машины на автозаправочной станции и трассе. Пострадавшим потребовалась госпитализация.