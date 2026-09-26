В Таганроге в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель

В ходе ночной атаки ВСУ в Таганроге ранен мирный житель В Таганроге в результате атаки ВСУ пострадал мирный житель

Москва26 сен Вести.В результате воздушной атаки на Таганрог пострадал один человек. Подробности в MAX сообщила глава города Светлана Камбулова.

Одному человеку понадобилась медицинская помощь — она была оказана незамедлительно. Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков рассказала Камбулова

Информация о разрушениях на земле уточняется. Специальная комиссия займется оценкой ущерба, отреагирует на все поступившие звонки, отметила глава города.

Украинские беспилотники минувшей ночью атаковали Ростовскую область. В ходе отражения воздушной атаки в городах Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге, Азове и в 3 районах области: Азовском, Мясниковском, Неклиновском – уничтожены более 30 БПЛА. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Есть повреждения инфраструктуры. Ранены пять мирных жителей.