В ростовском Азове при падении дрона повреждены жилые дома, школа и ДК

Слюсарь: в Ростовской области БПЛА повредил жилые многоквартирные дома В ростовском Азове при падении дрона повреждены жилые дома, школа и ДК

Москва26 сен Вести.В Азове при падении беспилотных летательных аппаратов получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в MAX.

В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобили говорится в сообщении

Также в ходе атаки ВСУ на Ростов повреждения получили несколько автомобилей.

Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ранены пять мирных жителей. Все пострадавшие госпитализированы. Всего в Ростовской области за минувшую ночь силами ПВО били сбиты более 30 БПЛА

В настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность.