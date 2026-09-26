Москва26 сенВести.В Азове при падении беспилотных летательных аппаратов получили повреждения объекты инфраструктуры. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в MAX.
В Азове в результате падения БПЛА повреждены жилые многоквартирные дома, частные домовладения, промышленные объекты, школа, дворец культуры и автомобилиговорится в сообщении
Также в ходе атаки ВСУ на Ростов повреждения получили несколько автомобилей.
Слюсарь сообщил, что в результате ночной атаки ранены пять мирных жителей. Все пострадавшие госпитализированы. Всего в Ростовской области за минувшую ночь силами ПВО били сбиты более 30 БПЛА
В настоящее время в регионе сохраняется беспилотная опасность.