Участок трассы Р-280 поврежден при ударе в Ростовской области, перекрыт мост

Движение через мост перекрыто после атаки на Ростовскую область Участок трассы Р-280 поврежден при ударе в Ростовской области, перекрыт мост

Москва15 ноя Вести.В Ростовской области в результате воздушной атаки поврежден участок трассы Р-280, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

Уточняется, что речь идет о дорожном полотне моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе.

Движение через мост на 64 километре трассы перекрыто. Экстренные службы работают на месте происшествия говорится в заявлении

Повреждены четыре машины, автомобильный транспорт направили через Таганрог и село Покровское.

Ранее сообщалось, что в результате атаки в Ростовской области погиб один и пострадали четыре человека.