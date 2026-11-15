Москва15 нояВести.В Ростовской области в результате воздушной атаки поврежден участок трассы Р-280, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.
Уточняется, что речь идет о дорожном полотне моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе.
Движение через мост на 64 километре трассы перекрыто. Экстренные службы работают на месте происшествияговорится в заявлении
Повреждены четыре машины, автомобильный транспорт направили через Таганрог и село Покровское.
Ранее сообщалось, что в результате атаки в Ростовской области погиб один и пострадали четыре человека.