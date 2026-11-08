Москва8 нояВести.В Ростовской области в результате падения обломков вражеского беспилотника перекрыто движение на трассе Р-280 по пути к мосту через реку Миус. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По уточненной информации движение на участке трассы Р-280 по пути к мосту через реку Миус перекрыто. Этот участок дороги пострадал в результате сегодняшней вражеской атаки БПЛА. На месте работают специалисты экстренных службнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Об изменении движения буду сообщать дополнительно. в Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.