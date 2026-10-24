Предприятие и автобусный парк повреждены в Ростове-на-Дону после атак ВСУ

Власти Ростовской области рассказали о последствиях воздушной атаки ВСУ Предприятие и автобусный парк повреждены в Ростове-на-Дону после атак ВСУ

Москва24 окт Вести.Автотранспортное предприятие и автобусный парк повреждены в Ростове-на-Дону после воздушной атаки ВСУ, также из-за падения обломков БПЛА на трансформаторную подстанцию ограничено электроснабжение в домах жителей. Об этом рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Люди [на базе "Ростовпассажиртранса"] не пострадали. Автобусный парк будем восстанавливать: в основном повреждено остекление написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что на период восстановления будет запущен резервный транспорт.

По энергоснабжению: энергетики и специалисты "Россетей" ведут работы по восстановлению подачи электроэнергии в ЖК "Вестсайд" и окрестные дома. Текущая ситуация осложнилась многолетней проблемой с подключением сетей в этом жилом комплексе в Советском районе добавил Слюсарь

На время восстановительных работ дом подключен к резервным источникам питания.

Прошедшей ночью на территории Ростовской области были уничтожены более 80 вражеских БПЛА. В результате падения обломков дронов произошло отключение электричества в 172 частных жилых домах, повреждены филиал "Ростовпассажиртранса" и 21 автобус.

Известно об одном пострадавшем мирном жителе.