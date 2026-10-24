Москва24 октВести.В хуторе Калинин Ростовской области произошло отключение электричества в более чем 170 частных жилых домах. Это произошло в результате падения БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
В Мясниковском районе в хуторе Калинин обломками БПЛА повреждена трансформаторная подстанция. Обесточено 172 частных доманаписано в национальном мессенджере
В настоящее время аварийными бригадами устраняются последствия падения фрагментов ударной техники противника.
В регионе сохраняется действие режима беспилотной опасности.