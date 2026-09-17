Москва17 сенВести.Ночью в четверг, 17 сентября, Ростов подвергся массированной воздушной атаке, сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.
В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция в результате чего нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростоваговорится в заявлении
Кроме того, повреждены шесть частных домовладений и хозяйственные постройки.
Всего минувшей ночью в Ростовской области сбили более 50 беспилотных летательных аппаратов.