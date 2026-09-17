Во время атаки БПЛА в Ростове повреждена трансформаторная подстанция Ростов частично обесточен в результате массированной атаки БПЛА

Москва17 сен Вести.Ночью в четверг, 17 сентября, Ростов подвергся массированной воздушной атаке, сообщил в MAX губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате произошедшего никто не погиб и не пострадал.

В результате падения обломков БПЛА повреждена трансформаторная подстанция в результате чего нарушено электроснабжение в Ворошиловском, Ленинском, Октябрьском и Кировском районах Ростова говорится в заявлении

Кроме того, повреждены шесть частных домовладений и хозяйственные постройки.

Всего минувшей ночью в Ростовской области сбили более 50 беспилотных летательных аппаратов.