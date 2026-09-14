Москва14 сенВести.Ночью в понедельник, 14 сентября, в Ростовской области отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.
По данным главы региона, было сбито около 50 беспилотных летательных аппаратов.
Цели поразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области.
К счастью, пострадавших нет. Но не обошлось без последствий на землеговорится в заявлении губернатора
В результате падения дрона в Аксайском районе поврежден 18 этаж строящегося дома, в Кировском районе Ростова повреждения получил автомобиль, а во дворе жилого дома нашли обломки беспилотника.
Кроме того, в Мясниковском районе повреждена линия электропередачи, без света остались 30 частных домовладений, а в Неклиновском районе повреждены остекление и кровля в частных домах и автомобили.
Юрий Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях уточняется, на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.