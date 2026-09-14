В Ростовской области сбили около 50 БПЛА, есть повреждения

При отражении атаки в Ростовской области сбили около 50 беспилотников В Ростовской области сбили около 50 БПЛА, есть повреждения

Москва14 сен Вести.Ночью в понедельник, 14 сентября, в Ростовской области отразили атаку вражеских беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

По данным главы региона, было сбито около 50 беспилотных летательных аппаратов.

Цели поразили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Аксае и 17 районах Ростовской области.

К счастью, пострадавших нет. Но не обошлось без последствий на земле говорится в заявлении губернатора

В результате падения дрона в Аксайском районе поврежден 18 этаж строящегося дома, в Кировском районе Ростова повреждения получил автомобиль, а во дворе жилого дома нашли обломки беспилотника.

Кроме того, в Мясниковском районе повреждена линия электропередачи, без света остались 30 частных домовладений, а в Неклиновском районе повреждены остекление и кровля в частных домах и автомобили.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что информация о последствиях уточняется, на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.