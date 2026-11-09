Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в трех районах Ростовской области

Беспилотники сбиты ночью в трех районах Ростовской области Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в трех районах Ростовской области

Москва9 ноя Вести.БПЛА были сбиты минувшей ночью в трех районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Он предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Неклиновском районах говорится в публикации

Губернатор также сообщил, что в Миллеровском районе электроэнергия восстановлена на территории сельских поселений Волошинского и Титовского.

В Сулинском сельском поселении, где накануне в результате падения обломков БПЛА был поврежден трансформатор на электроподстанции, восстановительные работы еще ведутся.

Кроме того, пока закрыто движение на участке трассы Р-280 в районе р. Миус. Там также ведутся восстановительные работы, проинформировал Слюсарь.