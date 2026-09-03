Слюсарь: около 20 БПЛА сбили ночью в Ростовской области

В Ростовской области ночью сбили два десятка беспилотников Слюсарь: около 20 БПЛА сбили ночью в Ростовской области

Москва3 сен Вести.Около двух десятков беспилотных летательных аппаратов были уничтожены минувшей ночью в Ростовской области, об этом сообщил в личном канале МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Уничтожено около двух десятков БПЛА в городе Таганроге и 7 районах области: Чертковском, Куйбышевском, Неклиновском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Азовском написал чиновник

Он также отметил, что в Шолоховском районе возникло возгорание в лесу. Площадь распространения огня составила 0,2 га. Ведется локализация.

О пострадавших не сообщается.

Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность по Ростовской области в настоящее время сохраняется.