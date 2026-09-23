Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА ночью в небе над Ростовской областью

Ночью в Ростовской области были уничтожены беспилотники Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА ночью в небе над Ростовской областью

Москва23 сен Вести.За ночь силы ПВО Министерства обороны в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожили в Таганроге, Батайске и в шести районах, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге и Батайске и Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тацинском, Милютинском районах написал чиновник

Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.