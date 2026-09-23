Москва23 сенВести.За ночь силы ПВО Министерства обороны в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожили в Таганроге, Батайске и в шести районах, сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городах Таганроге и Батайске и Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тацинском, Милютинском районахнаписал чиновник
Он добавил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле уточняется.