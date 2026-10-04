Москва4 октВести.Около ста беспилотников уничтожены минувшей ночью в 12 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.
Информации о пострадавших, по его словам, не поступало.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около ста БПЛА в 12 районахговорится в публикации
Глава региона отметил, что зафиксированы последствия на земле, они будут уточняться.
Слюсарь предупредил, что по северу Ростовской области пока сохраняется режим беспилотной опасности, и призвал жителей к осторожности.