Над Ростовской областью ночью уничтожили около 100 беспилотников

Около ста БПЛА сбиты ночью над 12 районами Ростовской области Над Ростовской областью ночью уничтожили около 100 беспилотников

Москва4 окт Вести.Около ста беспилотников уничтожены минувшей ночью в 12 районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Информации о пострадавших, по его словам, не поступало.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около ста БПЛА в 12 районах говорится в публикации

Глава региона отметил, что зафиксированы последствия на земле, они будут уточняться.

Слюсарь предупредил, что по северу Ростовской области пока сохраняется режим беспилотной опасности, и призвал жителей к осторожности.