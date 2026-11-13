Ночью 13 ноября в Ростовской области сбили 120 беспилотников В Ростовской области сбили более 120 беспилотников, угроза БПЛА сохраняется

Москва13 ноя Вести.Ночью в пятницу, 13 ноября, в Ростовской области сбили более 120 беспилотных летательных аппаратов, сообщил в MAX губернатор Юрий Слюсарь.

Воздушные цели были перехвачены в Ростове-на-Дону и 10 районах Ростовской области, в том числе - Матвеево-Курганском, Боковском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Тацинском, Усть-Донецком, Азовском, Шолоховском и Чертковском.

В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам говорится в заявлении

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Ростове пострадал мужчина, ему потребовалась госпитализация. Кроме того, повреждения получили пять многоквартирных домов, для жителей одного из них развернут пункт временного размещения.