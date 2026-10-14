Москва14 октВести.В Ростовской области минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки были ликвидированы более 160 беспилотных летательных аппаратов, об этом утром 14 октября в личном канале на платформе МАХ сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе отражения которой было уничтожено и подавлено более 160 БПЛАнаписал чиновник
Он уточнил, что атаке подвергся город Каменск-Шахтинский и восемь районов области: Каменский, Кашарский, Миллеровский, Морозовский, Тарасовский, Тацинский, Чертковский, Шолоховский.
Информация о пострадавших не поступала. Разрушения жилых строений и инфраструктуры предварительно также не зарегистрированы.
Данные будут уточняться.