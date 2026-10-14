В Ростовской области ночью сбили 160 беспилотников Слюсарь: в Ростовской области отбили воздушную атаку, ликвидировано 160 БПЛА

Москва14 окт Вести.В Ростовской области минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки были ликвидированы более 160 беспилотных летательных аппаратов, об этом утром 14 октября в личном канале на платформе МАХ сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке, в ходе отражения которой было уничтожено и подавлено более 160 БПЛА написал чиновник

Он уточнил, что атаке подвергся город Каменск-Шахтинский и восемь районов области: Каменский, Кашарский, Миллеровский, Морозовский, Тарасовский, Тацинский, Чертковский, Шолоховский.

Информация о пострадавших не поступала. Разрушения жилых строений и инфраструктуры предварительно также не зарегистрированы.

Данные будут уточняться.