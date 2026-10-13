Слюсарь: БПЛА ликвидировали при отражении атаки в Каменске-Шахтинском

Власти Ростовской области сообщили о воздушной атаке на Каменск-Шахтинский Слюсарь: БПЛА ликвидировали при отражении атаки в Каменске-Шахтинском

Москва13 окт Вести.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на город Каменск-Шахтинский, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском написал чиновник

Он отметил, что информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Разрушений инфраструктуры предварительно не зафиксировано.

Слюсарь также предупредил местных жителей, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.