Москва13 октВести.Беспилотные летательные аппараты были уничтожены минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на город Каменск-Шахтинский, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинскомнаписал чиновник
Он отметил, что информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Разрушений инфраструктуры предварительно не зафиксировано.
Слюсарь также предупредил местных жителей, что беспилотная опасность в регионе сохраняется.