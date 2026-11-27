Москва27 нояВести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября ликвидировали беспилотные летательные аппараты над тремя территориями Ростовской области, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также Каменском и Тарасовском районах областинаписал чиновник
Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Разрушения также предварительно не зафиксированы.
Данные будут уточняться.