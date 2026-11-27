Слюсарь: БПЛА уничтожены над городом и двумя районами Ростовской области

Губернатор Ростовской области сообщил о сбитых за ночь беспилотниках Слюсарь: БПЛА уничтожены над городом и двумя районами Ростовской области

Москва27 ноя Вести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 ноября ликвидировали беспилотные летательные аппараты над тремя территориями Ростовской области, сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, а также Каменском и Тарасовском районах области написал чиновник

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало. Разрушения также предварительно не зафиксированы.

Данные будут уточняться.