Москва2 сенВести.Минувшей ночью в Ростовской области силами противовоздушной обороны уничтожены украинские беспилотники в Кашарском и Шолоховском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрия Слюсарь.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточнятьсяотметил глава Ростовской области в мессенджере МАХ
На территории региона сохраняется режим беспилотной опасности. Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности: покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях до завершения опасности.