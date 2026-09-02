Слюсарь: в Ростовской области сбиты украинские беспилотники Силами ПВО уничтожены украинские БПЛА, пострадавших нет

Москва2 сен Вести.Минувшей ночью в Ростовской области силами противовоздушной обороны уничтожены украинские беспилотники в Кашарском и Шолоховском районах. Об этом сообщил губернатор региона Юрия Слюсарь.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться отметил глава Ростовской области в мессенджере МАХ

На территории региона сохраняется режим беспилотной опасности. Губернатор призвал жителей соблюдать меры предосторожности: покинуть открытые пространства и оставаться в укрытиях до завершения опасности.