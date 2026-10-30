Москва30 октВести.В ночь на 30 октября дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили порядка 50 беспилотников ВСУ над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около 50 БПЛА уничтожены в 4 районах областинаписал Юрий Слюсарь
Отмечается, что дроны были ликвидированы в четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском.
Информации о пострадавших пока не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.
Данные будут уточняться.