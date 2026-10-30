Силы ПВО уничтожили около 50 дронов над Ростовской областью за ночь

Около 50 беспилотников сбили над Ростовской областью минувшей ночью Силы ПВО уничтожили около 50 дронов над Ростовской областью за ночь

Москва30 окт Вести.В ночь на 30 октября дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили порядка 50 беспилотников ВСУ над Ростовской областью. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере MAX.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около 50 БПЛА уничтожены в 4 районах области написал Юрий Слюсарь

Отмечается, что дроны были ликвидированы в четырех районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском.

Информации о пострадавших пока не поступало. Разрушений на земле не зафиксировано.

Данные будут уточняться.