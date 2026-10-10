Москва10 октВести.Более 50 беспилотных летательных аппаратов сбиты с вечера 9 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области, об этом сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, атаке подвергся, в частности, Ростов.
Идет отражение воздушной атаки в Ростовской области. <...> Начиная со вчерашнего вечера уже отражено более 50 БПЛА. Воздушной вражеской атаке подвергся Ростовнаписал чиновник в 03.35 по московскому времени 10 октября
Слюсарь добавил, что в результате атаки произошло возгорание. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Пострадавших нет.
Подробности инцидента чиновник не уточнил.