Силы ПВО сбили 50 дронов при отражении воздушной атаки на Ростов Слюсарь: идет отражение воздушной атаки в Ростовской области, сбито 50 БПЛА

Москва10 окт Вести.Более 50 беспилотных летательных аппаратов сбиты с вечера 9 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области, об этом сообщил в личном канале на платформе МАХ губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, атаке подвергся, в частности, Ростов.

Идет отражение воздушной атаки в Ростовской области. <...> Начиная со вчерашнего вечера уже отражено более 50 БПЛА. Воздушной вражеской атаке подвергся Ростов написал чиновник в 03.35 по московскому времени 10 октября

Слюсарь добавил, что в результате атаки произошло возгорание. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Пострадавших нет.

Подробности инцидента чиновник не уточнил.