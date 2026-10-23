Москва23 октВести.Ночью 23 сентября силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинские беспилотники в нескольких районах Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском, Каменском, Верхнедонском и Миллеровском районахотметил Слюсарь в мессенджере МАХ
По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений и повреждений нет.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в Тульской области сбиты 12 украинских БПЛА.