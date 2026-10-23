Силы ПВО нейтрализовали в Тульской области 12 украинских БПЛА Миляев: ночью в Тульской области сбиты 12 украинских БПЛА

Москва23 окт Вести.Ночью 23 октября на территории Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 12 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Тульской области также предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.