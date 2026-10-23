Москва23 октВести.Ночью 23 октября на территории Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 12 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Тульской области также предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.