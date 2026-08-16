В Тульской области силы ПВО уничтожили 15 украинских БПЛА Миляев: 15 украинских БПЛА уничтожены в Тульской области

Москва16 авг Вести.На территории Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 15 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано отметил губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время глава Тульской области предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасность атаки вражеских БПЛА.