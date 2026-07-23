В Тульской области уничтожен 13-й БПЛА с начала суток Силы ПВО обезвредили 13-й беспилотник ВСУ в Тульской области

Москва23 июл Вести.На территории Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

При этом глава Тульской области предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Ранее Миляев сообщал об уничтожении 12 украинских беспилотников в регионе с начала суток 23 июля. Таким образом, силы ПВО нейтрализовали в общей сложности 13 воздушных целей ВСУ.