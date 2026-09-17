Москва17 сенВести.Ночью 17 сентября силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Тульской области 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 12 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Тульской области также предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки вражеских БПЛА.