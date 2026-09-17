Ночью в Тульской области силы ПВО уничтожили 12 украинских БПЛА Силы ПВО ночью уничтожили 12 украинских БПЛА в Тульской области

Москва17 сен Вести.Ночью 17 сентября силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Тульской области 12 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Прошедшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 12 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Тульской области также предупредил, что в регионе сохраняется режим опасности атаки вражеских БПЛА.