Москва8 авгВести.Ночью 8 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Тульской области 7 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 7 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX
В то же время глава Тульской области предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.