Ночью над Тульской областью сбили 7 беспилотников ВСУ Миляев: силы ПВО нейтрализовали 7 украинских БПЛА в Тульской области

Москва8 авг Вести.Ночью 8 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили в Тульской области 7 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 7 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале в мессенджере MAX

В то же время глава Тульской области предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасности атаки БПЛА.