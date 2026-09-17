Москва17 сенВести.На территории Тульской области силы противовоздушной обороны нейтрализовали еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.
Еще 16 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксированопроинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Вместе с тем глава Тульской области предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасности атаки украинских БПЛА.
Ранее в течение 17 сентября, согласно информации Миляева, в Тульской области силы ПВО ликвидировали 31 украинский БПЛА. Таким образом с начала суток количество сбитых вражеских беспилотников в регионе увеличилось до 47.