Губернатор Миляев: еще 16 украинских БПЛА сбиты в Тульской области

В Тульской области силы ПВО сбили еще 16 украинских БПЛА Губернатор Миляев: еще 16 украинских БПЛА сбиты в Тульской области

Москва17 сен Вести.На территории Тульской области силы противовоздушной обороны нейтрализовали еще 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Еще 16 украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано проинформировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Вместе с тем глава Тульской области предупредил, что на территории региона сохраняется режим опасности атаки украинских БПЛА.

Ранее в течение 17 сентября, согласно информации Миляева, в Тульской области силы ПВО ликвидировали 31 украинский БПЛА. Таким образом с начала суток количество сбитых вражеских беспилотников в регионе увеличилось до 47.