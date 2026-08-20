Над Тульской областью нейтрализовали 19 украинских БПЛА Миляев: 19 украинских БПЛА нейтрализовали над Тульской областью

Москва20 авг Вести.Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Тульской областью 19 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 19 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано уточнил губернатор в своем канале на платформе MAX

В то же время глава Тульской области предупредил жителей, что в регионе сохраняется режим опасности атаки вражеских БПЛА.